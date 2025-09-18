بعد مسيرة مميزة.. الفن اللبناني يودع الإعلامية والممثلة «يمنى شري»

نعى عدد من نجوم لبنان الإعلامية الراحلة يمنى شري، التي توفيت صباح الخميس، عن عمر 55 عامًا في كندا، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، مخلفة فراغًا في الوسط الإعلامي اللبناني.

وعبرت الفنانة إليسا عبر حسابها على منصة “إكس” عن حزنها قائلة: “يمنى شري كنتي ورح تضلي ببالنا وبذكرياتنا كتلة حب وطاقة حلوة وإيجابية… انشالله نفسك تكون بالسما بمطرح بعيد عن الوجع يللي ما كنتي بتستاهليه ابدا”.

كما نعى الإعلامي نيشان الراحلة قائلاً: “خبر مفجع. رَحَلَت يمنى شرّي… الصديقة والرفيقة والإعلامية التي أشرقت في المستقبل والقلوب. قلبي حزين جدًّا. ارحمها يا الله. الصّبر لأسرتها”.

بدورها، كتبت الفنانة سيرين عبد النور: “ما عم صدق يا يمنى… يا حبيبة قلبي….. يا الله يا يمنى الله يرحمك”.

وعلقت النائبة والإعلامية بولا يعقوبيان: “مؤلمٌ جداً خبر رحيل الصديقة ‎#يمنى_شري… إعلامية أضفت على الشاشة رونقًا وابتسامة دائمة حملت حبّ ‎#لبنان معها أينما حلّت… رحيلها يخسر الإعلام وجهاً استثنائياً وقلبًا صافياً محبًا”.

هذا وبدأت يمنى شري مسيرتها الإعلامية في إذاعة “صوت الشعب”، ثم انتقلت إلى “تلفزيون المستقبل” وقناة “الجديد”، حيث قدمت مجموعة واسعة من البرامج الاجتماعية والمنوعة، كما شاركت في تقديم المهرجانات الفنية والترفيهية، أبرزها “هلا فبراير” في الكويت و”مهرجان دبي للتسوق”.

ولم تقتصر مسيرتها على الإعلام، بل امتدت إلى التمثيل، حيث شاركت في أعمال درامية مثل “حياة سكول”، و”الباشا”، و”هند خانم”، مؤكدة حضورها المميز في الساحة الفنية اللبنانية.