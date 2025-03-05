بعد مسيرة فنية امتدّت عقود.. وفاة الفنان الأردني «إبراهيم أبو الخير»

توفي الفنان الأردني “إبراهيم أبو الخير”، “عن عمر ناهز 74 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض، حيث ترك مسيرة وإرثا فنيا امتدت لـ”عقود”.

وبحسب وكالة “عمون”، “يعد أبو الخير، المولود عام 1950، أحد أبرز الوجوه الفنية في الأردن، حيث عمل كممثل ومدير إنتاج، وكان عضوا نشطا في نقابة الفنانين الأردنيين، وخلال مسيرته الفنية التي امتدت لعقود، قدم الفنان الراحل أكثر من 250 عملا فنيا، تنوعت بين المسلسلات التلفزيونية والعروض المسرحية، تاركا إرثا فنيا كبيرا في الأردن والعالم العربي، ومن بين المسلسلات “عيون عليا، الطريق الوعر، الحجاج، عرس الصقر، الدفينة والطواحين”.

ووفق الوكالة، “من بين أبرز أعماله مسلسل “رياح السموم” ومسرحية “ميت في إجازة”، واشتهر أبو الخير بتجسيده لأدوار الشر التي تحمل طابعا كوميديا، حيث ترك بصمة خاصة في ذاكرة الجمهور من خلال شخصية “صبري” في مسلسل “أم الكروم”.

كما قام “بتأسيس شركة إنتاج قدمت العديد من الأعمال، وأسس فرقة مسرح النجوم، والتي قدمت أعمالها في مسرح المدارس والسينما”، كما أسس شركة إنتاج مشتركة مع الفنانة السورية الراحلة، سلوى سعيد، عام 1976، وبعد عامين، استقل بشركة جديدة استمرت في إنتاج الأعمال الفنية حتى بداية تسعينيات القرن الماضي، وشارك عام 2023، في مسلسل “مخلفات الزوابع الأخيرة” ومسلسل “هامة وشامة”، في آخر ظهور فني له”.