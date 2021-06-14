بعد مشادات كلامية.. تأجيل جلسة مشروع الميزانية

قام مجلس النوّاب الليبي، بتأجيل جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة طبرق شرق ليبيا، إلى يوم غد الثلاثاء.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم عُلِقت ليوم غد الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد أن شهد افتتاح الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة، خلافات حادة ومشادات كلامية بين بعض أعضاء المجلس.

وبدأ مجلس النواب جلسته اليوم لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

#شاهد

تعليق جلسة مجلس النواب بطبرق جراء خلاف حاد وعراك بين الأعضاء#ليبيا pic.twitter.com/pB9SMmlHDP — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) June 14, 2021

شاهد | بعد دقيقتين من افتتاحها .. تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية بسبب مشاجرة بين الأعضاء pic.twitter.com/GbWTVp86UL — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) June 14, 2021