بعد مشادات كلامية.. تأجيل جلسة مشروع الميزانية

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 14 يونيو 2021 - 14:43 | آخر تحديث: 14 يونيو 2021 - 14:53 نُشر: الإثنين، 14 يونيو 2021 - 14:43
ليبيا
مجلس النواب
تعليق جلسة مجلس النواب ليوم الغد

قام مجلس النوّاب الليبي، بتأجيل جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة طبرق شرق ليبيا، إلى يوم غد الثلاثاء.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم عُلِقت ليوم غد الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد أن شهد افتتاح الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة، خلافات حادة ومشادات كلامية بين بعض أعضاء المجلس.

وبدأ مجلس النواب جلسته اليوم لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.م وبند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

آخر تحديث: 14 يونيو 2021 - 14:53
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