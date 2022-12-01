بعد مصافحة «أردوغان» و«السيسي».. لقاء مُرتقب بين الجانبين في روما

كشفت وكالة نوفا الإيطالية عن احتمالية استضافة روما الاجتماع الأول لوزيري الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو والمصري سامح شكري وذلك قبيل اجتماعات النسخة الثامنة من حوارات المتوسط.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصدر مصري أنّ لقاء وزيري خارجية مصر وتركيا غير مؤكد إلى الآن مع احتمالية أن يكون هناك لقاء على هامش حوارات المتوسط التي ستستضيفها إيطاليا.

واعتبرت وكالة نوفا الإيطالية أنه عقب مصافحة الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان فإن الأمور تشير إلى أن العلاقات بين البلدين يمكن أن تشهد تطورات إيجابية جديدة.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية أن هذه التطورات سيكون لها تداعيات على منطقة المتوسط وخاصة في ليبيا، حيث إن مصر وتركيا تدعمان أطرافا مختلفة في البلاد.

وأعلن أردوغان سابقا أن عملية إعادة بناء العلاقات مع مصر ستبدأ بزيارات وزارية منخفضة بين البلدين، وأن نطاق المحادثات وتحسين العلاقات سيتم تمديده لاحق