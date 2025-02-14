بعد معاناة مع «المرض».. رحيل كاتب شهير في سوريا

بعد معاناة طويلة مع مرض “ألزهايمر”، نعت نقابة الفنانين في سوريا السيناريست الكبير هاني السعدي، عن عمر ناهز الثمانين عاما.

وكانت “ابنة السعدي، الفنانة السورية روعة السعدي، تحدثت في لقاء تلفزيوني سابق عن معاناة والدها مع “ألزهايمر”، موضحة أنه لم يكن يتعرف عليها في بعض الأحيان، بينما ظلّ يتذكر والدتها دائما، وهو ما أثّر عليها في بداية مرضه”.

جدير بالذكر أن “هاني السعدي” من مواليد 6 يونيو 1944 في صفورية– قضاء الناصرة، وهو كاتب وممثل سوري من أصول فلسطينية، قدّم العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية والمسرحية، كما كتب سيناريوهات لمسلسلات شهيرة، أبرزها: حارة نسيها الزمن ودائرة النار والكواسر والجوارح والبواسل وحاجز الصمت والخط الأحمر”.