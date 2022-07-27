بعد مغادرة «ستولتنبرغ».. «جونسون» مرشح لمنصب الأمين العام للناتو

قالت صحيفة تليغراف، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مرشح لتولي منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، بعد مغادرة رئيسه الحالي ينس ستولتنبرغ منصبه في سبتمبر 2023.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن كبار مسؤولي حزب المحافظين يدعمون جونسون لشغل المنصب.

وأشارت أن هناك مرشحين بريطانيين آخرين للمنصب، منهم وزير الدفاع “بن والاس”، ورئيسا الوزراء السابقان “يريزا ماي” و “ديفيد كاميرون”.

وأوضحت أن منصب أمين عام الناتو عُرض منذ فترة طويلة على ممثل بريطاني بسبب “عدم ثقة الولايات المتحدة بالسياسيين الأوروبيين الذين أعلنوا مرارا خططهم لإنشاء جيش جديد للاتحاد الأوروبي”.

جدير بالذكر أن جونسون استقال من منصبه رئيسا لحزب المحافظين في 13 يوليو الجاري، ويستمر في رئاسة الوزراء حتى يرأس زعيم “المحافظين” الجديد المؤتمر السنوي للحزب في أكتوبر المقبل.

المصدر: وكالة الأناضول التركية