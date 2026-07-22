بعد مقترح من وزارة الدفاع.. الحكومة تعتمد زيادة «رواتب العسكريين»

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، اعتماد زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي، بعد توقيع واعتماد ما أحالته الوزارة إلى رئاسة الوزراء، في خطوة تشمل مختلف الفئات العسكرية والإدارية داخل المؤسسة العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع إن اعتماد الزيادة جاء باهتمام ودعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وبمساعٍ من وكيل وزارة الدفاع ورئيس الأركان العامة، حيث جرى، الأربعاء 22 يوليو 2026، توقيع واعتماد المقترح المقدم من الوزارة بشأن زيادة مرتبات منتسبي الجيش الليبي.

وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل الضباط، وضباط الصف، والجنود، والموظفين، إضافةً إلى بالغي سن التقاعد من الشهداء، وذلك تقديراً لما يقدمه منتسبو الجيش من جهود وتضحيات في حماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.

وأكدت وزارة الدفاع أن المقترح راعى كذلك أوضاع المستهدفين بالإحالة إلى التقاعد، الموجودين حالياً في الخدمة، مشيرةً إلى أنها لم تُغفل هذه الفئة، بما يضمن حصول جميع منتسبي الجيش على استحقاقاتهم بصورة عادلة.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم منتسبي المؤسسة العسكرية وتعزيز أوضاعهم الوظيفية، تقديراً للدور الذي يؤدونه في حماية البلاد وصون أمن المواطنين.

هذا وتعمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة على مراجعة أوضاع العاملين في عدد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك المؤسسات العسكرية والأمنية، ضمن إجراءات تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين ومواكبة المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.