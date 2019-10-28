بعد مقتل البغدادي.. الفلبين تُعلن حالة الاستنفار القصوى

قام الجيش الفلبيني اليوم الاثنين بإعلان حالة الاستنفار، عقب الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في سوريا، خشية وقوع هجمات انتقامية من جانب أتباعه.

حيث قال الجيش في بيان نقلته وسائل إعلام محلية:

“قواتنا بالخطوط الأمامية في حالة استنفار قصوى لإحباط أي محاولات للنيل من ذلك التطور الذي حدث”.

كما وصف الجيش مقتل البغدادي بأنه صفعة مدوية للمنظمات الإرهابية حول العالم، متعهداً بالاستمرار في ملاحقة الإرهابيين الذين ينشطون في البلاد، خاصة في منطقة مينداناو جنوبي البلاد.

هذا وأعلنت السطات الفلبينية في 2017 فرض حالة الطوارئ بجزيرة مينداناو ذات الغالبية المسلمة، جنوبي البلاد، على خلفية اشتباكات اندلعت في مدينة ماراوي بين القوات الحكومية وجماعة ماوتي التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي.