بعد مقتل قيادي لـ«داعش» شمال سوريا.. «ترامب» يعلّق!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن القوات الأميركية نفذت غارة جوية دقيقة ضد أحد أعضاء تنظيم القاعدة في سوريا، مطلع الأسبوع.

وقال، عبر منصته “تروث سوشيال”: “كان القائد المقصود يعمل مع تنظيم القاعدة في مختلف أنحاء المنطقة، تهانينا لقائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، والمقاتلين الأميركيين الذين حققوا العدالة لجهادي آخر يهدد أميركا وحلفائنا وشركائنا”.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أن الولايات المتحدة قتلت قياديا في تنظيم حراس الدين، وهو فرع لتنظيم القاعدة في سوريا كان أعلن عن حلّ نفسه.

وقالت “سنتكوم” في بيان على منصة إكس “في 15 فبراير، نفّذت قوات القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) ضربة جوية دقيقة في شمال غرب سوريا، استهدفت وقتلت مسؤولا بارزا في الشؤون المالية واللوجستية في تنظيم حراس الدين، الفرع التابع لتنظيم القاعدة”.