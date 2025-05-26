بعد مكالمة ودية.. ترامب يؤجل فرض الرسوم على الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، موافقته على تأجيل موعد فرض التعريفات الجمركية على واردات الاتحاد الأوروبي من الأول من يونيو إلى التاسع من يوليو المقبل، وذلك بعد مكالمة هاتفية وصفها بـ”اللطيفة جداً” مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وقال ترامب في تصريحاته بمطار موريستاون في نيوجيرسي، إن فون دير لاين طلبت تمديد المهلة لإجراء مفاوضات جادة، ووافق على تأجيل موعد التعريفات التي كانت مقررة بنسبة 50% على سلع الاتحاد الأوروبي، والتي أُعلن عنها سابقًا ردًا على الرسوم التي فرضها الاتحاد بنسبة 20% في أبريل الماضي.

من جانبها، أكدت فون دير لاين عبر “إكس” أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمضي قدمًا في المفاوضات بسرعة وحسم، لكنها أشارت إلى ضرورة وقت إضافي لتحقيق اتفاق جيد بحلول 9 يوليو.

وجاء هذا التطور بعد أسبوع شهد توترات متصاعدة بسبب إحباط الإدارة الأميركية من بطء تقدم المفاوضات، وتهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مشددة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي.

مصادر مطلعة في “وول ستريت جورنال” كشفت عن خلافات داخل الاتحاد الأوروبي وعوائق في تحقيق توافق حول القضايا الرئيسية التي تهم واشنطن، منها الرسوم على خدمات البث، الضرائب على القيمة المضافة، وتنظيمات قطاع السيارات، فضلاً عن عدم التزام دول الاتحاد بفرض رسوم على الصناعات الصينية.

وتسعى الإدارة الأميركية من خلال هذه المفاوضات إلى تقليص العجز التجاري وتعزيز الضغوط على الصين عبر اتفاقات تجارية منسقة مع أوروبا.