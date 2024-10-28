بعد منشور توعّد فيه إسرائيل.. «إكس» توقف حساب «خامنئي»

أوقفت إدارة منصة “إكس”، حساب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، باللغة العبرية، بعد منشور توعّد فيه إسرائيل.

ونقلت وكالة “إرنا”، “أن خامنئي كان قال في منشوره على حسابه بالعبرية: “الكيان الصهيوني ارتكب عملا وقحا، لقد أخطأ في الحسابات تجاه إيران، سنُفهمهم قوة وقدرة ومبادرة وإرادة الشعب الإيراني”.

وفي خطاب، أمس الأحد، قال خامنئي: “إن الضربات الإسرائيلية “لا ينبغي تضخيمها ولا التقليل من شأنها”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها تعليق أو إزالة حساب “خامنئي” من وسائل التواصل الاجتماعي، وفي فبراير الماضي، أزالت شركة “ميتا” حسابات فيسبوك وإنستغرام الخاصة “بالمرشد” بسبب دعمه لحركة “حماس”.