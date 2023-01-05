بعد منعهم في مالطا من التوجه إلى ليبيا.. الكشف عن تفاصيل رحلة الضباط البريطانيين

قال المتحدث باسم الشرطة المالطية جاك مان إنّ مجموعة الضباط العسكريين البريطانيين الذين جرى منعهم من خول ليبيا، تبيّن أنهم كانوا فقط لتوفير التدريب الطبي وهو ما يسمح به بموجب إرشادات الأمم المتحدة.

وذكر مان في حديث مع صحيفة التليغراف أنّ الأمم المتحدة خلُصت بعد التحقيق إلى أنّ أنشطة المجموعة لن تنتهك نظام العقوبات المفروض على ليبيا.

وتابع مان أنّه لم يتم مواصلة الرّحلة من مالطا إلى ليبيا بناءً على نصيحة الهجرة المالطية لتصحيح أوراقهم قبل السفر، وأنّه تمّ حلّ القضية في غضون 5 أيام وأكدت الأمم المتحدة عدم وجود خرق للعقوبات.

وتابع مان أنّ عملية الإيقاف جائت بناء على تعليمات من مجلس مراقبة العقوبات وهي السلطة الإشرافية المسؤولة عن الامتثال للعقوبات تحدثت شرطة مالطا إلى الركاب لتوضيح الأنشطة المقترحة في ليبيا.

وبحسب صحيفة تليغراف أجرت الأمم المتحدة تحقيقا حيث قدّم مضيفو مان الليبيون مزيدًا من المعلومات التي تؤكد أنّهم كانوا في زيارة لتقديم التدريب الطبي.