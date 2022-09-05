بعد منع النواب من السفر.. «عقيلة صالح»: سنتخذ القرارا بأغلبية الحاضرين

استنكر رئيس مجلس النواب عقيلة حادثة منع أعضاء المجلس من السفر من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي حيث كانت ستنعقد جلسة رسمية للمجلس.

وأوضح عقيلة صالح في بيان له، أنّ هذا الفعل يمثّل تعطيلاً لعمل المجلس ومنعه من ممارسة مهامه المناطة به في سبيل تحقيق استقرار البلاد عبر الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت.

واضاف عقيلة صالح أنّ هذا العمل يعتبر سابقة خطيرة تهدد وحدة البلاد وتشكل جريمة تقييد حرية المواطنين وإساءة استعمال السلطة وعرقلة عمل السلطة التشريعية.

وطالب عقيلة صالح النائب العام بالتحقيق في هذه الواقعة وإصدار بيان بنتائج التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، داعيا أعضاء مجلس النواب بحضور جلسات المجلس التي سوف يُعلن عنها وذلك لتتخاذ قرارات حاسمة تصب في مصلحة الوطن.

وتابع عقيلة صالح أنّه سيتم اتخاذ قرارات بأغلبية الحاضرين تقديراً للمصلحة العامة وظروف النواب الذين لم تمكنهم ظروفهم من حضور الجلسات وفقاً لما أقرهُ في جلسة سابقة.