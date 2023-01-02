بعد مهاجمته «عقيلة» و«المشري».. «الدبيبة»: 2023 سيكون عام الانتخابات والوحدة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن الليبيين يستقبلون عاما جديدا وهم يشهدون رئيسي مجلس النواب والدولة الذين أصابوا الشعب الليبي بخيبات متواصلة، مستمرين في منصبهما.

الدبيبة وفي اجتماع لمجلس وزراء حكومته ذكر أنّ رئيسا مجلسي النواب والدولة منشغلان في البحث عن طرق جديدة لتقاسم السلطة عبر صفقات مشبوهة.

وتابع الدبيبة أنّ القوة القاهرة ماهي إلا غول يخوفون به الليبيين، مؤكدا جهوزية المفوضية وحكومته لتنفيذ الانتخابات، وأنّه سيكون هذا العام عام الانتخابات ووحدة المؤسسات.

وأوضح الدبيبة أنّ قطاع التنمية لم يتوقف وازدادت سرعته من قبل حكومه رغم محاولات العرقلة، قائلا: «شرعنا في بناء مدارس في كل ربوع ليبيا في مشاريع متوقفة منذ 20 سنة».

وأشار الدبيبة إلى أنّ عام 2023 سيكون فيه متابعة حازمة للمشتريات الحكومية لإتمام كافة التعاقدات بعد اتهامهم بالفساد سابقا، مشددا على أنّ أهم إنجازات الحكومة هو تفعيل الإدارة المحلية وهو ما لم يحصل خلال السنوات السابقة.