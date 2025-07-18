بعد موافقة ترامب على تصدير الشرائح.. الصين تدعو لرفع المزيد من القيود

دعت وزارة الخارجية الصينية الإدارة الأميركية إلى الاستمرار في رفع القيود التجارية والاقتصادية “غير المبررة” المفروضة على الصين، مشددة على أن النهج القائم على “اللعب بصفر مجموع” لن يؤدي إلا إلى تعطيل مسار التعاون الثنائي وتقويض الاستقرار العالمي.

وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية: “لاحظنا أن الولايات المتحدة أعلنت مؤخراً عن مبادرة للموافقة على بيع شرائح Nvidia H20 إلى الصين. وترى الصين أنه على الولايات المتحدة التخلي عن عقلية “اللعب بصفر مجموع” ومواصلة رفع سلسلة القيود التجارية والاقتصادية التي تفتقر إلى مبررات واقعية”.

وأكد البيان الصيني أن الضغط الاقتصادي والاحتواء السياسي لا يمكن أن يؤديا إلى نتائج مستدامة، مضيفاً: “التعاون المتبادل المنفعة بين الصين والولايات المتحدة هو الطريق الصحيح للمضي قدماً، بينما تؤدي سياسات الضغط والاحتواء إلى طريق مسدود.”

تصريحات بكين جاءت عقب إعلان شركة Nvidia الأميركية حصولها على موافقة من إدارة الرئيس دونالد ترامب لتصدير شرائحها المتقدمة H20 إلى السوق الصينية.

وتُعد هذه الشرائح من أبرز المنتجات المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُنظر إليه كمؤشر محتمل على انفراجة محدودة في مسار العلاقات التجارية المتوترة بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين واشنطن وبكين توترات متصاعدة، وسط تقييد الولايات المتحدة صادرات التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة، تحت ذريعة حماية الأمن القومي والحد من التنافس الاستراتيجي الصيني.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح مؤخراً بنيّة الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و15% على السلع المستوردة من أكثر من 150 دولة، في إطار استراتيجيته لـ”تحقيق العدالة التجارية” وحماية الصناعة الأميركية.