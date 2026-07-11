موجة حر تضرب مناطق الشمال.. الأرصاد تكشف موعد تراجع «درجات الحرارة»

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن كتلة هوائية ساخنة نسبيًا تؤثر على مناطق الشمال الغربي في ليبيا، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، خاصةً على المناطق الداخلية، بداية من اليوم السبت 11 يوليو 2026 وخلال اليومين المقبلين.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار على المناطق الساحلية بالشمال الغربي تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية، مع استمرار تأثير نسيم البحر الذي يساعد في تخفيف الإحساس بالحرارة بعد الظهر مع تحول الرياح إلى شمالية شرقية.

وأضاف المركز أن درجات الحرارة في مناطق الدواخل بالشمال الغربي تتراوح نهارًا بين 35 و40 درجة مئوية، مع توقع تسجيل ارتفاع إضافي غدًا الأحد على أغلب مناطق الشمال الغربي.

وأشار المركز إلى أن الأجواء تبقى صيفية معتادة في باقي مناطق البلاد، حيث تتراوح درجات الحرارة نهارًا في مناطق الشمال الشرقي بين 29 و34 درجة مئوية، بينما تتراوح في مناطق الوسط والجنوب بين 38 و43 درجة مئوية.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تأثير الكتلة الهوائية الساخنة يبدأ في التراجع يوم الاثنين على المناطق الساحلية، على أن يشمل التراجع مناطق الدواخل يوم الثلاثاء.

وفي نشرة الصيد البحري المتوقعة على الساحل الليبي، أكد المركز عدم وجود تحذيرات بحرية، مشيرًا إلى أن حالة السماء ستكون صافية على الساحل الغربي، وصافية إلى قليلة السحب على الساحل الشرقي.

وأوضح المركز أن الرياح على الساحل الغربي ستكون من الاتجاه البراني إلى الشرقي، وتتحول إلى شلوق صباح الأحد على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، وتتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.25 و1.50 متر.

وأضاف أن حالة البحر على الساحل الغربي ستكون خفيفة الموج إلى قليلة الاضطراب، بينما يكون البحر هادئًا صباح السبت على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت، مع تراوح درجة حرارة سطح البحر بين 27 و28 درجة مئوية.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، فتكون الرياح فيه بحرية إلى برانية من رأس لانوف إلى شحات، بينما تكون شرشًا على باقي الساحل، وتتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

وبيّن المركز أن ارتفاع الموج على الساحل الشرقي يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، وأن حالة البحر ستكون هادئة إلى خفيفة الموج، مع تراوح درجة حرارة سطح البحر بين 26 و27 درجة مئوية، فيما تبقى الرؤية جيدة.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن هذه التوقعات يتم تحديثها كل 24 ساعة، أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.