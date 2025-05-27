بعد موسم بلا أهداف.. رسالة رونالدو تفتح باب التكهنات في السعودية

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية السعودية، بعد نشره تدوينة غامضة عقب انتهاء موسمه الثاني الكامل مع نادي النصر دون أن يحقق الفريق أي بطولة محلية أو قارية.

النصر أنهى موسمه في دوري روشن السعودي بخسارة مفاجئة أمام الفتح بنتيجة 3-2 في الجولة الـ34 والأخيرة، ليتجمد رصيده عند 70 نقطة في المركز الثالث، ويخسر فرصة المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

عقب المباراة، نشر رونالدو صورة عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” بملامح جادة، وأرفقها بتعليق غامض قال فيه: “لقد انتهى هذا الفصل… القصة؟ لا تزال تُكتب، ممتن للجميع”، ما أثار تكهنات بشأن مستقبله مع النصر، خاصة في ظل غياب أي إعلان رسمي حول تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ويعد رونالدو (40 عاماً) من أبرز نجوم الدوري السعودي منذ انضمامه إلى النصر في ديسمبر 2022، لكنه لم يتمكن من تحقيق أي لقب محلي أو آسيوي مع الفريق، باستثناء تتويجه بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023.

رغم ذلك، واصل “الدون” تألقه الفردي وتُوّج بلقب هداف الدوري السعودي للمرة الثانية على التوالي، ليحافظ على حضوره التنافسي رغم تقدم سنه.

ووسط الغموض الذي يحيط بمستقبله، أشارت تقارير صحفية إلى احتمال انتقال رونالدو على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، التي تنطلق في الولايات المتحدة منتصف يونيو المقبل بمشاركة 32 فريقاً.

ومن بين الأندية التي أبدت اهتماماً بضم النجم البرتغالي، الهلال السعودي، وبوتافوغو البرازيلي، والوداد المغربي، ومونتيري المكسيكي، ما يعزز احتمالات مغادرة مؤقتة أو دائمة لرونالدو عن النصر.

ولا يزال الغموض يلف الخطوة المقبلة للنجم الحاصل على خمس كرات ذهبية، وسط ترقب جماهيري واسع لأي إعلان رسمي من اللاعب أو إدارة النصر في الأيام المقبلة.