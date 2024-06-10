بعد موسم كارثي.. اتحاد السعودي يسعى لضم المغربي رحيمي بديلا عن مواطنه حمد الله

تسعى إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، لضم المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين الإماراتي، خلال الميركاتو الصيفي، من أجل تدعيم صفوف الفريق، بعد الموسم الصفري والفشل في التتويج بأي بطولة.

فقد فشل نادي اتحاد جدة في الدفاع عن لقب بطل دوري” روشن” لكرة القدم للمحترفين، واكتفى بالمركز الخامس في جدول الترتيب.

وحمل النقاد والخبراء ثنائي الهجوم الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله مسؤولية الموسم الكارثي الذي مر به نادي اتحاد جدة.

ونتيجة لذلك، يتجه “العميد” إلى الاستغناء عن خدمات حمد الله خلال فترة الانتقالات الصيفية بسبب صعوبة استمراره بجوار بنزيما، بشرط أن ينجح النادي في ضم بديل قوي، حسب تقارير صحفية محلية.

ويتنافس العديد من أندية دوري روشن السعودي، على التعاقد مع سفيان رحيمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي ذلك بعدما تألق رحيمي مع العين في الموسم المنصرم، كما قاد الزعيم للفوز ببطولة دوري أبطال آسيا 2023-2024، على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني، وتألقه ضد النصر والهلال في دور ربع ونصف النهائي، وفوزه بجائزتي أفضل لاعب وهداف البطولة.

ونجحت إدارة الاتحاد في إنهاء 4 صفقات حتى الآن، وذلك بتفعيل بند شراء عقدي سعد آل موسى وأحمد الغامدي ثنائي الاتفاق، وتمديد إعارة حامد الغامدي لاعب الاتفاق موسم إضافي، وضم حارس المرمى حامد الشنقيطي، لمدة 5 مواسم في صفقة انتقال حر.