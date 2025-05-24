بعد موسم مثير وصراع محتدم مع إنتر ميلان.. نابولي يتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الرابعة

في موسمٍ شهد منافسة محتدمة بين العملاقين نابولي وإنتر ميلان، نجح نابولي في فرض سيطرته على الدوري الإيطالي بعد صراع طويل ومثير استمر حتى الجولة الأخيرة، وتمكن الفريق الجنوبي، الذي عاد بقوة في السنوات الأخيرة ليعيد أمجاد الماضي، من حسم اللقب بفارق نقطة واحدة فقط عن إنتر ميلان حامل اللقب، في واحدة من أقوى المواسم التي شهدها الدوري الإيطالي.

وتوج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد انتصاره الثمين على ضيفه كالياري بهدفين نظيفين، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

وافتتح اللاعب الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي التسجيل لنابولي في الدقيقة 42، ثم ضاعف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو النتيجة بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليضمن لفريقه النقاط الثلاث الحاسمة.

وعلى الرغم من فوز إنتر ميلان، حامل اللقب في الموسم الماضي، على مضيفه كومو بنتيجة 2-0 في الجولة ذاتها، إلا أن نابولي أنهى الموسم برصيد 82 نقطة متصدراً جدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن إنتر الذي جمع 81 نقطة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد تتويجات نابولي السابقة في أعوام 1987، 1990، و2023، ليعيد الفريق إحياء أمجاد الماضي ويثبت نفسه كقوة كروية لا يُستهان بها في إيطاليا.

من جهته، سيحاول إنتر ميلان تعويض خسارته هذا الموسم من خلال التنافس على لقب دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي في النهائي مع باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 31 مايو الجاري في ميونيخ.