بعد مُشادة بين أعضائه.. مجلس النواب يُعلق جلسته للأسبوع القادم

علّق مجلس النواب في طبرق جلسته الرسمية إلى يوم الثلاثاء القادم بعد مشادة بين أعضائه.

وأمهل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لجنة خارطة الطريق إلى نهاية يناير لتقديم تقريرها إلى رئاسة المجلس وتوضيح المراحل اللازمة لإزالة المعوقات التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر وتحديد موعد لإجراء الانتخابات وإيجاد خارطة طريق متكاملة.

وشدد صالح على ضرورة إعطاء لجنة خارطة الطريق المهلة لتقديم تقرير متكامل لإزالة المعوقات وخطة السلطة التنفيذية لتشكيل الحكومة.

وقال صالح إنّه على لجنة خارطة الطريق التعاون مع المفوضية والنائب العام ومصلحة الأحوال المدنية لتحديد موعد حتمي للانتخابات في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة خارطة الطريق نصر الدين مهنى إنّ الخارطة ستتناول 4 مسارات هي الدستور والسلطة التنفيذية والأمن والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى اللجنة ستقدم تقريرنا بشأن خارطة الطريق في الـ25 من يناير الجاري.