بعد نجاته من محاولة اغتيال.. «المنفي» يُجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الصومال

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بفخامة رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، “حسن شيخ محمود، اطمأن خلاله على “سلامته إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدفه وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء”.

وأعرب المنفي، عن “خالص تعازيه إلى أسر الضحايا والشعب الصومالي”، متمنياً “الشفاء العاجل للمصابين”، مؤكداً “تضامن ليبيا مع الصومال”، مستنكراً هذه “الأعمال الإجرامية ورفضه لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”.

بدوره أعرب الرئيس الصومالي عن “شكره للرئيس د.محمد المنفي وتقديره لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه الصومال وشعبها”.

هذا “وتعرض موكب الرئيس الصومالي، “حسن شيخ محمود”، الأسبوع الماضي، “لانفجار لغم أرضي لحظة مروره في تقاطع بالقرب من القصر الرئاسي وسط العاصمة مقديشو”.

وذكرت الخارجية الصومالية في بيان أنه “الانفجار استهدف موكب الرئيس بينما كان في طريقه للانضمام إلى قوات الخطوط الأمامية في ولاية هرشبيلي لتناول إفطار رمضان مع الجنود، مؤكدة أن الرئيس شيخ محمود نجا من محاولة اغتياله وواصل طريقه دون أي عائق”.