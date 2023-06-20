بعد نشرها النووية.. «بايدن» يعتبر تهديد روسيا باستخدام النووي «حقيقي»

اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن تهديد نظيره الروسي فلاديمير بوتين باستخدام أسلحة نووية تكتيكية «حقيقي».

وقال بايدن لمجموعة من المتبرعين في كاليفورنيا أمس الاثنين «عندما كنت هنا قبل نحو عامين أقول إنني قلق من جفاف نهر كولورادو، نظر إلي الجميع وكأنني مجنون».

وجاء التحذير الذي صدر عن بايدن بشأن التهديد الروسي بعد أيام من تنديده بنشر روسيا مثل هذه الأسلحة النووية في روسيا البيضاء.

ووصف بايدن السبت الماضي إعلان بوتين أن روسيا نشرت أول أسلحتها النووية التكتيكية في روسيا البيضاء بأنّه «تصرف غير مسؤول تماما».

وكان مدير جهاز الاستخبارات في الخارجية الروسية قال إنّ الجيش الروسي يصد هجوما لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وليس للقوات الأوكرانية.