بعد نشر خريطة الوطن العربي دون الصحراء الغربية.. الجامعة العربية توضح موقفها

نفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الأحد أن يكون لها أي شركاء إعلاميين في تغطية أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين التي تُعقد بالجزائر، مؤكدة عدم وجود صلةٍ لها بأي مؤسسة إعلامية تدعي هذه الصفة.

جاء هذا النفي على خلفية نشر قناة الجزائر الدولية لخريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تظهر الصحراء محذوفة من خريطة المغرب ما اعتبر مخالفة للخريطة التي درجت جامعة الدول العربية على اعتمادها مما أثار تحفظ الوفد المغربي.

وأكدت الأمانة العامة أن الجامعة الدول العربية لا تعتمد خريطةً رسمية تبين الحدود السياسية للدول العربية بما فيها المملكة المغربية، وأنها تتبنى خريطة للوطن العربي دون إظهار للحدود بين الدول تعزيزا لمفهوم الوحدة العربية.

ونشادت الأمانة العامة جميع وسائل الإعلام بتوخي الحرص الشديد في نسبة المعلومات المنشورة على مواقعها للجامعة العربية، أو مؤسساتها.