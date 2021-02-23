بعد نصف مليون وفاة بسبب كورونا.. بايدن يقدم تعازيه للشعب الأمريكي

توجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، في خطاب للشعب الأميركي، أمس الاثنين، توجه مقدما تعازيه بعد إعلان وفاة نصف مليون شخص في الولايات المتحدة جراء جائحة كورونا.

وأفاد بايدن إن “عدد الأميركيين الذين قضوا بفيروس كورونا تخطى عدد القتلى في الحربين العالميتين وحرب فيتنام”.

وأكد الرئيس الأميركي بأن من توفوا “ليسوا مجرد أرقام”، مضيفا “أعرف جيدا الألم الذي يسببه فقدان الأحبة”.

وكانت نيليا، زوجة جو بايدن الأولى، قد توفيت في حادث سيارة عام 1972 مع ابنتهما الرضيعة نعومي، فيما نجا ابناهما بو وهنتر وقتها من الموت رغم إصابتهما بجروح بالغة.

وقضى بو بسرطان الدماغ، عام 2015، وحرص بايدن على زيارة قبر ابنه بعد إلقائه خطاب الفوز بالانتخابات الرئاسية.

وأكد الرئيس الأميركي على ضرورة الوحدة الأميركية “كونها الحل الوحيد لمواجهة الفيروس سويا”، وأضاف “نستطيع التغلب على الفيروس ونحن كأميركيين لا نستسلم أبدا.. لا يجب التعامل مع الجائحة من منطلق سياسي، فالفيروس لا يميز بين جمهوريين وديمقراطيين”.

وأنهى بايدن خطابه قائلا: “أطلب من الأميركيين أن يتحلوا باليقظة والالتزام بقواعد السلامة وأخذ اللقاح حين يكون متوفرا”، وعقد دقيقة صمت لأرواح المرضى.

وتكريما للمتوفين بالفيروس المستجد دقت كاتدرائية واشنطن الوطنية أجراسها.

كما أشعل البيت الأبيض آلاف الشموع لتكريم الأشخاص الذين سلبهم المرض حياتهم.

وكانت جامعة جونز هوبكنز، أعلنت، أمس الاثنين، أن حصيلة الوفيات في الولايات المتحدة جراء الإصابة بعدوى كورونا المستجد، تجاوزت نصف مليون حالة، في وقت تضع فيه الإدارة الأميركية عملية توزيع اللقاحات أولوية للحد من تفشي الإصابات.

#LIVE: A moment of silence and candle light ceremony follows President Biden's remarks on lives lost to COVID-19. #8NN



Biden said regarding Americans who lost loved ones, "They are never truly gone. They will always be a part of your heart…"



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