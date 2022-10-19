بعد نفاذها والتأخر في التعاقد عليها.. وصول شحنة من التطعيمات العادية

أعلن مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو عن وصول شحنة من التطعيمات أمس الثلاثاء إلى مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

وبحسب تصريح اسميو لـ«عين ليبيا» فإنّ الشّحنة تتضمن 5 أنواع من الطعوم وهي طعم شلل الأطفال والطعم السّداسي والطعم المضاد للحمّة الصفراء والطعم المضاد لداء الكلب أو السّعال والطعم المضاد لعدوى المكوّرات السّحائية.

وذكر اسميو بأنّ هناك شحنتيْن من الطعوم ستصل إحداها يوم 25 أكتوبر الجاري وأخرى يوم 1 نوفمبر المقبل تحتوي على الطّعميْن السّداسي والخماسي.