بعد هجومها على قطر.. الإمارات تمنع إسرائيل من المشاركة بمؤتمر أمني

أعلنت مصادر عبرية، أن الإمارات قررت منع إسرائيل من المشاركة في مؤتمر أمني كان من المقرر عقده في دبي، في خطوة اعتبرت بمثابة رد مباشر على الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر.

ووفقاً لقناة “i24 News” العبرية، تم إخطار وزارة الأمن الإسرائيلية وشركات الصناعات الأمنية صباح اليوم بعدم السماح لها بالمشاركة في المؤتمر.

وأوضحت السلطات في دبي أن القرار جاء لأسباب أمنية، إلا أن مسؤولين إسرائيليين كبار اعتبروه مرتبطاً مباشرة بالهجوم على كبار قادة حركة “حماس” في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان الجيش الإسرائيلي والشاباك نفذا هجوماً جويًا على قطر يوم الثلاثاء الماضي، استهدف كبار القيادة السياسية لحماس في عملية أُطلقت عليها اسم “قمة النار” أو “يوم الحساب”، وشملت قائمة المستهدفين خليل الحية، خالد مشعل، محمد إسماعيل درويش، غازي حمد، وعزت الرشق، وذلك أثناء مفاوضاتهم حول صفقة تبادل ووقف إطلاق النار في غزة.

في المقابل، نفت حركة حماس تعرض أي من كبار قادتها للاغتيال، رغم إعلان إسرائيل عن نجاح العملية، مما زاد من حالة التوتر الإقليمي.