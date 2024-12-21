بعد هجوم أوكراني «بالمسيرات».. حرائق بمدينة قازان الروسية وتوقف المطار عن العمل (فيديو)

أفادت وزارة الدفاع الروسية، “بإحباط هجوم أوكراني على مرافق البينة التحتية المدنية، في مدينة قازان (عاصمة جمهورية تتارستان)، بـ 6 طائرات مسيرة صباح اليوم السبت”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، عبر قناتها على “تلغرام”: “في الـ21 من كانون الأول/ديسمبر قام نظام كييف في الفترة ما بين 7:40 و9:20 صباحًا بمهاجمة منشآت للبنية التحتية في مدينة قازان بالطائرات المسيرة”.

وتابعت الوزارة: “أسقطت الدفاعات الجوية الروسية بنجاح 3 مسيرات أوكرانية، كما تم تحييد 3 أخرى بمساعدة أنظمة الحرب الإلكترونية”.

وكانت أعلنت سلطات مدينة قازان عاصمة جمهورية “تتارستان” الروسية تعرض المدينة صباح يوم السبت، لهجوم أوكراني بمسيرات استهدفت ثلاثة أحياء في المدينة، ما أسفر عن اندلاع حرائق بعدّة مبان سكنية.

وأفادت المصادر الرسمية بأن “الاعتداء استهدف أحياء سوفيتسكي، وكيروفسكي، وبريفولجسكي في المدينة”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه في “حوالي الساعة 07:50 بتوقيت موسكو أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية استهدفت تتارستان”.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن “الهجوم استهدف مجمعا سكنيا في قازان، التي تبعد نحو 800 كيلومتر شرقي موسكو”.

وقالت وكالة تاس إنه تم “تسجيل 8 ضربات بطائرات مسيرة، 6 منها على مبان سكنية”.

وقالت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي في روسيا “روسافياتسيا”، إن “مطار قازان” علق رحلات الوصول والمغادرة في أعقاب الهجوم الأوكراني.