بعد هجوم الطعن في برلين.. الحكومة الألمانية تتوعد السوريين بـ«الترحيل»

بعد هجوم الطعن على سائح إسباني في برلين، عبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عن صدمتها إزاء هذا الهجوم، متوعدة “بترحيل مرتكبي جرائم العنف من السوريين”، ووصفت الحادث بأنه “جريمة شنيعة ووحشية”.



وقالت فيزر فى بيان إن “الهجوم الذي تم بالسكين عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين هو جريمة شنيعة ووحشية.”

وطالبت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، “بمعاقبة المشتبه به بأقصى درجات الحزم وترحيله “مباشرة من السجن”.

وبحسب وكالة “اسوشيتد برس”، أضافت: “من يرتكب مثل هذه الجرائم ويسيء استغلال الحماية التي توفرها ألمانيا بأبشع طريقة فإنه يفقد كل حق في البقاء في بلادنا، كما أعلنت أنها ستستخدم جميع الوسائل الممكنة لإعادة ترحيل مرتكبي جرائم العنف إلى سوريا”.

وكان شاب سوري يبلغ من العمر 19 عاما، اعترفت السلطات الألمانية بحقه في اللجوء، هاجم السائح الإسباني من الخلف بسكين في ساحة النصب التذكاري للهولوكوست، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وكان شاب سوري يبلغ من العمر 19 عاماً، اعترفت السلطات الألمانية بحقه في اللجوء، هاجم قبل أيام السائح الإسباني من الخلف بسكين في ساحة النصب التذكاري للهولوكوست، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في الرقبة تهدد حياته.