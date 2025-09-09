بعد هجوم راموت بالقدس.. القوات الإسرائيلية تحاصر 70 ألف فلسطيني في الضفة الغربية

أفادت محافظة القدس اليوم الثلاثاء، بأن القوات الإسرائيلية تواصل عمليات الاقتحام والحصار في بلدات وقرى شمال غرب القدس المحتلة، حيث بات نحو 70 ألف فلسطيني محاصرين بسبب الإغلاق الكامل للطريق الرئيسي الذي يربط بلدة بدو ببلدة الجيب.

وقالت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيس للبلدة، المعروف بالنفق، ما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج.

ويأتي هذا الإجراء بعد هجوم وقع عند مفترق راموت قرب القدس، أسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة نحو 15 آخرين، نفذه مسلحان فلسطينيان، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات العسكرية المشددة.

وأضافت المحافظة أن الاحتلال أعلن عن بدء عمليات هدم منازل منفذي “عملية راموت”، ويجري حاليًا عمليات مسح واسعة في المنطقة.

وفي سياق التصعيد، فرض الجيش الإسرائيلي طوقًا عسكريًا على أربع قرى في الضفة الغربية، مع اقتحامات واسعة شملت عشرات الآليات، وطالت القريتين الرئيسيتين قطنة والقبيبة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولون آخرون قد توعدوا بتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، في خطوة قد تزيد التوترات بين الجانبين، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعيات الحصار على المدنيين وتأثيره على الحياة اليومية والخدمات الأساسية للسكان.

وتشهد الضفة الغربية توترات متصاعدة منذ الهجوم الأخير، في ظل مخاوف من توسع نطاق المواجهات العسكرية، ما يضع المنطقة أمام مرحلة خطيرة من التصعيد المفتوح.

هدم منازل وإلغاء تصاريح.. إسرائيل تفرض عقوبات على أقارب منفذي هجوم راموت بالقدس

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات بفرض عقوبات مدنية على أقارب وسكان قرى منفذي عملية إطلاق النار عند مفترق راموت في القدس.

وجاءت العقوبات بحسب توصية مؤسسة الدفاع ومنسق أعمال الحكومة في المناطق، اللواء غسان عليان، وتشمل هدم جميع المباني غير القانونية في القرى، وإلغاء 750 تصريح عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل.

وأكد كاتس أن “لهذا الاعتداء البشع تداعيات خطيرة وبعيدة المدى”، مشيرا إلى أن إسرائيل ستتعامل مع ما وصفه بـ”الإرهاب الفلسطيني” بنفس النهج المتبع في شمال الضفة الغربية، ومهددا بمزيد من العمليات ضد مخيمات أخرى.

من جهته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن العملية لن تحد من تحركات إسرائيل، بل ستزيدها تشددا، مضيفا أن “الحرب مستمرة في القدس أيضا”.

في المقابل، هدد وزير الأمن الداخلي، بن غفير، بطرد عائلات منفذي العمليات، داعيا الإسرائيليين إلى حمل السلاح لحماية أنفسهم.