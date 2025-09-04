بعد هجوم على زورق المخدرات.. فنزويلا تتهم الولايات المتحدة بـ«القتل خارج القانون»

اتهم وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابيلو، الولايات المتحدة، بارتكاب 11 جريمة قتل خارج نطاق القضاء، بعد أن شنت القوات الأمريكية هجومًا على زورق سريع كان في المياه الفنزويلية.

وقال كابيلو: “لقد قتلوا 11 شخصًا دون مراعاة الأصول القانونية، أتساءل إن كان ذلك ممكناً”.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أن القوات الأمريكية استهدفت زورقًا محملاً بالمخدرات ويتبع لمنظمة “ترين دي أراغوا”، المصنفة إرهابية، ما أسفر عن مقتل 11 من عناصرها.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”: “ترين دي أراغوا، منظمة إرهابية أجنبية مصنفة، تعمل تحت سيطرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهي مسؤولة عن جرائم قتل جماعي، وتجارة مخدرات، وتجارة جنسية، وأعمال عنف وإرهاب في جميع أنحاء الولايات المتحدة ونصف الكرة الغربي”.

ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي توعد في يوم تنصيبه باستئصال عصابة “ترين دي أراغوا”، المعروفة بخطورتها الشديدة، والتي تشمل الابتزاز والاتجار بالبشر والمخدرات والاختطاف وجرائم القتل، كما خصصت وزارة الخارجية الأمريكية جائزة بملايين الدولارات لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على قادتها.

وبالرغم من تمكن واشنطن من القبض على بعض المشتبه بهم، إلا أنها لم تستطع تمييز أعضاء العصابة الخطيرة من طالبي اللجوء الفنزويليين العاديين، نظرًا لعدم مشاركة فنزويلا لمعلوماتها الأمنية مع الولايات المتحدة.

وتصنف فنزويلا عصابة “ترين دي أراغوا” كأقوى منظمة إجرامية في البلاد، لدرجة أن بعض عناصر الشرطة الفنزويلية يفرون إلى الولايات المتحدة هربًا من بطشها.