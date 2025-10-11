بعد هجوم على قافلة عسكرية.. الجيش الباكستاني يقضي على 30 مسلحاً

أعلن الجيش الباكستاني، أن قواته نفذت غارات متعددة على مخابئ حركة “طالبان” الباكستانية في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، أسفرت عن مقتل 30 مسلحًا.

وجاءت هذه العمليات بناءً على معلومات استخباراتية، وفي أعقاب نصب متمردين كمينًا لقافلة أمنية في وقت سابق من الأسبوع، مما أدى إلى مقتل 11 جنديًا باكستانيًا، بينهم ضابطان كبيران.

كما هاجمت مجموعة من طالبان منشأة للشرطة في مدينة ديرا إسماعيل خان مساء الجمعة، حيث تم سماع عدة انفجارات، حسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وأوضح الجيش في بيانه أن الغارات نُفذت في منطقة أوراكزاي التابعة لإقليم خيبر بختونخوا، التي شهدت الهجوم على القافلة العسكرية يوم الأربعاء.

بدورها، أعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف القافلة في أوراكزاي ومناطق أخرى.