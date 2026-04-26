بعد هجوم على 10 مدن.. الجيش المالي: القضاء على عن 80 مسلحاً

أعلن الجيش المالي القضاء على ما لا يقل عن 80 مسلحًا خلال اشتباكات عنيفة اندلعت عقب هجمات منسقة استهدفت مواقع للقوات الحكومية في مناطق متفرقة من البلاد، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الجيش سليمان ديمبيلي في بيان متلفز.

وقال ديمبيلي إن القوات المسلحة تمكنت من التصدي للهجمات التي شنتها مجموعات مسلحة على عدة محاور، مؤكدًا أن الخسائر في صفوف المهاجمين كانت كبيرة في جميع مناطق الاشتباك.

وأضاف أن العدو تكبد خسائر فادحة خلال المواجهات مع قوات الأمن، مشيرًا إلى أن الجيش نجح في احتواء الهجمات والسيطرة على الوضع الميداني في مختلف المناطق المستهدفة.

وفي بيان منفصل، أعلنت هيئة الأركان العامة في الجيش المالي أن القوات الحكومية تصدت لكافة الهجمات التي استهدفت مواقع عسكرية وأمنية، مؤكدة أن الوضع الأمني تحت السيطرة الكاملة في عموم البلاد.

وتزامنت هذه التطورات مع هجمات منسقة طالت نحو 10 مدن في غرب ووسط مالي منذ صباح السبت، نُسبت إلى جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة، إضافة إلى مجموعات مسلحة أخرى من بينها الحركة الوطنية لتحرير أزواد.

وبحسب الجيش، استخدمت المجموعات المهاجمة أسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة وسيارات مفخخة في تنفيذ الهجمات، في تصعيد يُعد من الأوسع خلال الفترة الأخيرة داخل البلاد.

وتشهد مالي منذ سنوات تصاعدًا في نشاط الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمات متشددة، إلى جانب حركات تمرد مسلحة تنشط في الشمال والوسط، ما يضع القوات الحكومية أمام تحديات أمنية متواصلة رغم العمليات العسكرية المستمرة.

