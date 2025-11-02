بعد هدفه الـ«250».. محمد صلاح يقترب من أساطير البريميرليغ

حقق الدولي المصري محمد صلاح إنجازًا جديدًا مع نادي ليفربول بعد تسجيله هدف الفريق الأول في شباك أستون فيلا ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في المباراة التي أقيمت مساء السبت.

ووصل صلاح من خلال هذا الهدف إلى رقم 250 مع ليفربول في جميع المسابقات، وعادل رقم واين روني القياسي في المساهمة بأكثر عدد من الأهداف لفريق واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (276 هدفًا)، حيث سجل 187 هدفًا وقدم 88 تمريرة حاسمة خلال 298 مباراة مع الريدز.

وعلى صعيد مشاركاته الإجمالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك فترته مع تشيلسي، عادل صلاح فرانك لامبارد بمجموع 279 مساهمة تهديفية، حيث سجل 190 هدفًا وقدم 89 تمريرة حاسمة، ويتفوق عليه فقط آلان شيرر (324) وواين روني (311) في هذا التصنيف.

وفي مباراة أمس، خاض ليفربول اللقاء تحت ضغط بعد سلسلة من النتائج السلبية، حيث حقق الفوز ليقلص الفارق مع آرسنال متصدر الدوري إلى سبع نقاط، رافعًا رصيده إلى 18 نقطة، بينما تراجع أستون فيلا إلى المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

