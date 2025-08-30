بعد هدفه في شباك التعاون.. «الدون» يقترب من الرقم السحري 1000

واصل كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مسيرته نحو التاريخ بتسجيله هدفًا في شباك التعاون في افتتاحية دوري “روشن” السعودي، حيث أحرز الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 54. وجاء هذا الهدف ليمنح النصر فوزًا ساحقًا على التعاون بخمسة أهداف دون رد في مباراة شهدت تفوقًا واضحًا للعالمي منذ البداية.

وعقب نهاية المباراة، نشر رونالدو صورة من اللقاء عبر منصة X، وعلق قائلاً: “خطوة أولى” مع رموز تعبيرية تعكس الفرح بالإنجاز.

وبهدفه الأخير، رفع رونالدو رصيده إلى 940 هدفًا رسميًا في مسيرته الكروية بين الأندية والمنتخب البرتغالي، مع تسجيل 101 هدفًا مع نادي النصر السعودي. وبذلك، أصبح “الدون” على بُعد 60 هدفًا فقط من دخول التاريخ كأول لاعب يصل إلى 1000 هدف رسمي في مسيرته.