بعد هدنة الحرب التجارية.. الصين تعلق فرض رسوم إضافية على السيارات الأمريكية

وقالت الوزارة في بيان إنها تأمل في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تسريع وتيرة المفاوضات لإلغاء كافة التعريفات الإضافية على السلع التي تستوردها كل منهما من الأخرى.

من جانبه رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الإعلان قائلاً :

“الصين أعلنت للتو نمو اقتصادها بشكل أبطأ مما كان متوقعا بسبب حربنا التجارية معها،، ولقد علقت للتو زيادة التعريفات على الولايات المتحدة”.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن بلاده تبلي بلاءً حسنًا، وأن الصين تريد التوصل لاتفاق كبير وشامل جدا، ويمكن أن يحدث هذا وبسرعة إلى حد ما، وفق قوله.

هذا ورحب رئيس العمليات العالمية بشركة فورد موتور جو هنريتشز بإعلان بكين مشيرًا إلى أن شركات صناعة السيارات الأمريكية صدرت نحو 50 ألف سيارة أمريكية الصنع للصين في 2017.

يُذكر أن الصين رفعت نسبة رسومها الجمركية هذا العام من 15 إلى 40 %، ردًّا على زيادة رسوم جمركية فرضتها واشنطن على سلع صينية مستوردة تبلغ قيمتها حوالى 50 مليار دولار.