بعد هدنة ترامب.. أسعار «القمح والذرة» تهبط والدولار يتراجع

انخفضت أسعار السلع الزراعية والعملات بشكل ملحوظ اليوم الأربعاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين مع إيران، ما خفف التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الأسواق منذ اندلاع النزاع.

وسجلت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة تراجعًا بنسبة 2.8% إلى 5.81 دولارات للبوشل (27.2 كيلوغرام)، مسجلة أدنى مستوى لها في أسبوعين. كما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 1.1%، وفول الصويا بنسبة 0.2%، بحسب منصة بلومبرغ المتخصصة برصد أسعار السلع.

وجاء هذا التراجع مع انحسار المخاوف المتعلقة بإمدادات الحبوب، إلى جانب تحسن الأحوال الجوية في الولايات المتحدة وتوقعات زيادة الإنتاج في روسيا، ما زاد الضغوط على الأسعار.

كما أسهم هبوط أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل بعد ربط الهدنة بإعادة فتح مضيق هرمز في تقليص الضغوط التضخمية، ما انعكس إيجابًا على أسواق السلع الزراعية.

وفي سوق العملات، تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ شهر، مع بداية التداول في أسواق آسيا، حيث هبط مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات بنسبة تزيد على 1% إلى 98.838 نقطة.

وانخفض الدولار بنحو 1% أمام اليورو والجنيه الإسترليني، مسجلاً 1.17 يورو و1.34 دولار للجنيه، بينما ارتفع الين الياباني 0.8% إلى 158.36 ين للدولار، والدولار الأسترالي 1.1% إلى 0.7054 دولار.

كما انعكس التفاؤل على العملات المشفرة، إذ ارتفعت عملة بتكوين 3.4% إلى 71,664.41 دولار، وصعدت إيثر 5.7% إلى 2,234.78 دولار.