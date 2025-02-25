بعد هروب المتّهم بمحاولة اغتيال «عادل جمعة» إلى تونس.. النيابة العامة تأمر بملاحقته

أمرت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام بضبط المشتبه في ارتكابه واقعة الشروع في قتل وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة.

وأفاد مكتب النائب العام أنه “بحث واقعة الشروع في قتل المجني عليه أثناء مروره عبر الطريق الدائري الثاني في مدينة طرابلس، فقادت إجراءات التنقيب إلى إثبات عناصر الواقعة والظروف التي لابستها، واستجلاء هُوية مرتكبها الذي تبين مغادرته البلاد إلى الجمهورية التونسية عقب تنفيذه ماديات الجريمة، فاتخذت النيابة العامة إجراءات ملاحقته خارج الولاية القضائية الوطنية عبر آليات التعاون الدولي، وأمرت بالبحث عن المسهمين في الواقعة وضبطهم”.

وكان تعرض وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، لمحاولة اغتيال، أدت لإصابته بعيارين ناريين في ساقيه إثر تعرض سيارته لوابل من الرصاص في الطريق السريع بالعاصمة طرابلس، وذلك عقب خروجه من منطقة قرية بالم سيتي، مما استدعى نقله على الفور إلى قسم العناية الفائقة بمستشفى أبوسليم للحوادث لتلقي العلاج اللازم.