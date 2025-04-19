بعد هزيمة ثقيلة.. أنشيلوتي يحدد موعد مناقشة مستقبله مع ريال مدريد

أعلن كارلو مدرب ريال مدريد “أنه سيقوم بمناقشة مستقبله مع النادي الإسباني بنهاية الموسم الحالي، وذلك عقب الخروج المخيب لفريقه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي”.

ويأتي ذلك، “بعد الهزيمة الثقيلة لحامل اللقب 15 مرة بمجموع المباراتين (1-5)، إذ تصاعدت التكهنات حول إمكانية إقالة أنشيلوتي، خاصة في ظل تراجع نتائج الفريق في المسابقات الكبرى”. وفي مؤتمر صحفي، تجنب المدرب الإيطالي الإجابة على الكثير من الأسئلة بشأن هذا الموضوع، وقال: “سنتحدث في نهاية الموسم مع النادي حول مستقبلي”.

وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في عام 2026، وقد أضاف المدرب البالغ من العمر 65 عامًا: “لقد تحدثت مع اللاعبين والنادي، ونحن جميعًا متفقون على ضرورة القتال من أجل الألقاب المتبقية هذا الموسم”.

وفيما يخص المنافسة على الدوري الإسباني، أشار أنشيلوتي إلى “أن الفريق يتخلف عن برشلونة المتصدر بأربع نقاط، كما سيواجه غريمه في نهائي كأس الملك في 26 أبريل”.

وأشار المدرب الإيطالي إلى “الألم الذي يشعر به الجميع في النادي بعد الخروج من دوري الأبطال”، قائلاً: “من الواضح أننا جميعًا نشعر بالحزن، خاصة بعد الخروج من المسابقة التي حققنا فيها أكبر نجاحاتنا في السنوات الأخيرة”. وأضاف: “لكننا جميعًا في نفس القارب، في السراء والضراء، وقد أظهر لي الرئيس فلورنتينو بيريز دعمه المستمر في اللحظات الصعبة أكثر من لحظات الفوز”.

يُذكر أن “اسم أنشيلوتي ارتبط مؤخرًا بتدريب المنتخب البرازيلي بعد إقالة دوريفال جونيور عقب نتائج سلبية، آخرها الخسارة الثقيلة أمام الأرجنتين في تصفيات مونديال 2026”.

وبالرغم من التكهنات، لم يوضح أنشيلوتي “ما إذا كان موعد مناقشة مستقبله سيكون قبل مونديال الأندية أو بعده، علمًا بأن ريال مدريد يشارك في النسخة الموسعة من البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة اعتبارًا من 14 يونيو”.