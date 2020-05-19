بعد هزيمة قوات حفتر.. عودة الهدوء الى العاصمة طرابلس

تسود العاصمة طرابلس حالة من الهدوء التام عقب اعلان السيطرة على قاعدة الوطية الجوية، من قوات خليفة حفتر،بعد تصعيد في القتال دام أكثر من عام، على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة من كلا الجانبين للعودة إلى التفاوض وعلى تسوية سياسية ووقف العنف بسبب المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.

وتشكل سيطرة قوات الجيش في حكومة الوفاق الوطني أهمية عسكرية، وخطوة مفصلية ومهمة في المعركة ضد مشروع خليفة حفتر في الانقلاب على الشرعية في ليبيا، وللتقدم نحو مدن أخر.

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بعد الاعلان في بيان له أن “انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير، بتحرير جميع المناطق، والقضاء على مشروع الهيمنة والاستبداد، الذي يهدد أمل الليبيين في بناء دولتهم المدنية الديمقراطية”.

و حيث أفادت قناة “فبراير” بأن قوات عملية “بركان الغضب”، التي أطلقها الجيش لمواجهة عدوان حفتر على طرابلس، بسطت سيطرتها على بلدة “بدر” التي تتبع بلدية “باطن الجبل الغربي” بعد هروب قوات خليفة حفتر منها.

وبذلك خليفة حفتر يخسر غرفة عمليات رئيسية ومواقع إستراتيجية مهمة جديدة في غرب البلاد، وأن السيطرة على الوطية تمثل انتصارا كبيرا عسكريا وسياسيا، ومفتاحا لسقوط محاور جنوب طرابلس .

وتنضم قاعدة الوطية الجوية، بذلك إلى “المدن المحررة في الساحل الغربي”، وكانت قوات التابعة لحكومة الوفاق قد سيطرت عليها في أبريل الماضي، مدن صبراتة وصرمان والجميل ومناطق ساحلية أخرى.

وتمثل قاعدة الوطية العسكرية أهمية بالغة، خاصة أن السيطرة عليها يمكن القوات المتواجدة فيها من تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات، حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.

تقع قاعدة الوطية التي كانت تحمل اسم قاعدة عقبة بن نافع جنوب العجيلات وتابعة إداريا لمنطقة الجميل بالغرب الليبي، وتغطي كافة المنطقة الغربية وتستطيع تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس طرابلس فقط، تعد القاعدة العسكرية الوحيدة في ليبيا التي تقتصر على الطائرات العسكرية دون المدنية.

تستطيع القاعدة الجوية استيعاب وإيواء 7 آلاف عسكري، وكانت القاعدة قبل أحداث فبراير/ شباط 2011 مركز عمليات أسطول مقاتلات الميراج.

ومنذ 4 أبريل/نيسان 2019، تشن قوات حفتر هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، استهدفت خلاله أحياء سكانية ومواقع مدنية، بجانب أضرار وتدمير مواقع استراتيجية خدمية هامة منها مطار معيتيقة الدولي، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين.