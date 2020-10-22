بعد ورود تهديد.. إخلاء محطة قطار في ليون الفرنسية

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 16:49 | آخر تحديث: 22 أكتوبر 2020 - 16:53 نُشر: الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 16:49
دولي
أرشيفية/رويترز
إخلاء محطة قطار في ليون بفرنسا بعد تلقي تهديدات بوجود قنبلة

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عن فرض طوق أمني في محطة “بارت ديو” للسكك الحديدية في ليون، عقب ورود تهديد، وأن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود حاليا في المحطة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الشرطة المحلية قولها في بيان لها، إن “عملية أمنية جارية في محطة سكة حديد بارت ديو في ليون بفرنسا”.

وأضاف البيان: “تم القبض على شخص واحد، وإخلاء المحطة من المواطنين والعاملين فيها”.

وأشار البيان إلى أن “فريق إبطال مفعول المفرقعات كان موجودا في المبنى مع إجراء عمليات تفتيش وطوق أمني في المكان”.

وكتبت سلطات المدينة على “تويتر”، “عقب تهديد بوجود قنبلة، تجري عملية للشرطة في بارت ديو.. تم إخلاء المحطة وتعطلت حركة المرور تماما.. تجنب المنطقة”.

آخر تحديث: 22 أكتوبر 2020 - 16:53
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