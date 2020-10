بعد ورود تهديد.. إخلاء محطة قطار في ليون الفرنسية

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الخميس، عن فرض طوق أمني في محطة “بارت ديو” للسكك الحديدية في ليون، عقب ورود تهديد، وأن فريقا لتفكيك المفرقعات موجود حاليا في المحطة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الشرطة المحلية قولها في بيان لها، إن “عملية أمنية جارية في محطة سكة حديد بارت ديو في ليون بفرنسا”.

وأضاف البيان: “تم القبض على شخص واحد، وإخلاء المحطة من المواطنين والعاملين فيها”.

وأشار البيان إلى أن “فريق إبطال مفعول المفرقعات كان موجودا في المبنى مع إجراء عمليات تفتيش وطوق أمني في المكان”.

🇨🇵💣 MUSLIM WOMAN INTERROGATED BY THE POLICE

🧕🏽 Just a few minutes before the bomb alert, a woman was filmed inside Lyon Train station while carrying a suspicious package. She was wearing a niqab, full veil, forbidden in France. pic.twitter.com/0UfY9zc4Ux

— Alessandra Meloni🇮🇹🇮🇱🇺🇸🇯🇵🇨🇦🇬🇧 (@AlessandraMQ) October 22, 2020