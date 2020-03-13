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عربي ودولي

بعد وصفه بـ«الفبركة الإعلامية».. رئيس البرازيل يُصاب بفيروس كورونا

عين ليبيا | آخر تحديث: 13 مارس 2020 - 17:16
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عربي ودولي
الرئيس البرازيلي شكك من خطورة وأبعاد المشكلة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا. [أ ف ب]

أفادت صحيفة “O Dia” البرازيلية، اليوم الجمعة، بإصابة رئيس البلاد جايير بولسونارو، بفيروس كورونا الجديد بعد خضوعه للتحاليل.

وأكدت نتيجة أول تحليل للرئيس البرازيلي إصابته بالفيروس وفقا للصحيفة، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات رسميا بعد.

يُشار إلى أن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، شكك في وقت سابق، من خطورة وأبعاد المشكلة المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، معتبرا أن هذه القضية “إلى حد كبير”، تعتبر “فبركة” إعلامية. 

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ونقلت وسائل إعلام برازيلية عن الرئيس بولسونارو قوله: “من الواضح أن القضية موجودة، لكنها غير كبيرة. وكما أتصور، فإن هذه القصة المتعلقة بفيروس كورونا افتراء إلى حد كبير. والأمور ليست كما تروج لها وسائل الإعلام في العالم”.

وتشير معطيات وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 30 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما يخضع نحو ألف شخص للفحوصات الطبية.

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