بعد وصوله إلى أبوظبي.. «الدبيبة» يلتقي الرئيس دولة «محمد بن زايد»

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، بالعاصمة الإمارتية أبوظبي، وذلك تلبية لدعوة رسمية.

وشهد اللقاء “مناقشة أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات الاقتصاد، الطاقة، والاستثمار، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وأكد الجانبان “على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية في ليبيا والمنطقة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.