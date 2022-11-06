بعد وصوله طرابلس.. مدعي المحكمة الجنائية يُطالب بتسليم «سيف القذافي» و«السنوسي»

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال استقباله المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في أول زيارة رسمية إلى ليبيا منذ عام 2012 أوجه التعاون بين الجنائية الدولية والقضاء الليبي في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأكد خان خلال اللقاء أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه وأن تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، مؤكدا احترام القانون الدولي، لتحقيق العدالة.

وقلت وسائل إعلام محلية عن خان مطالبته للحكومة بتسليم المطلوبين لديها وهما سيف الاسلام القذافي وعبدالله السنوسي، بشكل سريع لتحقيق العدالة.