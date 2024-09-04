بعد وصول السيول.. طوارئ غات تطالب سكان مجرى الوديان بإخلائها فورا (فيديو)

وصلت سيول إلى منطقة “تين كاوية” شرق بلدية البركت، وجنوب شرق بلدية غات، ظهر اليوم الأربعاء.

طالب المتحدث باسم لجنة الطوارئ غات حسن عثمان عيسى، السكان القاطنين عند مجرى وديان المدينة بإخلائها فورا، مؤكدا “وصول سيول قادمة من دولة الجزائر إلى الوديان المغذية بالمياه”.

وقال عيسى لصحيفة الأنباء الليبية: “تم إجلاء أكثر من 80 شخصا لمراكز الإيواء، والوضع حاليا متوسط الخطورة، لكن المخاوف من هطول أمطار غزيرة على غات ما سيزيد الأمر سوءا فمن المتوقع أن تصل ذروة الأمطار في هذه الموجة اليوم بعد تكاثر السحب بشكل كبير في سماء المدينة”.

وأكد أنه تم الاتفاق مع شركة الكهرباء على “فصل الدوائر الكهربائية في حال هطول الأمطار؛ حتى لا يلحق الضرر المحطات”.

وأشار إلى أن “الاحتياجات الأساسية متوفرة للأهالي المتواجدين حاليا في أماكن الإيواء ووضعهم جيد، ولكن هناك احتمالية لزيادة أعداد النازحين إذا اجتاحت الأمطار المدينة مرة أخرى، وسيكون من الصعب تغطية العدد”.

وصباح اليوم، “أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا من سيول وجريان الأودية من المرتفعات الجبلية الجزائرية (تاسيلي وجانيت) باتجاه المناطق الليبية، منبهًا إلى ضرورة الحيطة والحذر خاصة قرب مجاري الأودية”.

وتوقع المركز، “تكاثر السحب الرعدية خاصة بعد ظهر الأربعاء على مناطق غات والبركت والعوينات وتهالا تصحبها أمطار متفرقة جيدة إلى غزيرة أحيانًا على المناطق الحدودية مع الجزائر”، مشيرا إلى “تكاثر السحب الرعدية الأربعاء على مناطق غات وما جاورها مع هطول أمطار جيدة إلى غزيرة أحيانًا”.

#غرفة_العمليات : رصد لوصول السيول الى منطقة تين كاوية شرق بلدية البركت وجنوب شرق بلدية غات.#سيول_غات2024 #فرسان_العمل_الانساني #الهلال_الأحمر_الليبي تم النشر بواسطة ‏الهلال الأحمر الليبي-فرع غات‏ في الأربعاء، ٤ سبتمبر ٢٠٢٤