بعد وضعها «البول» في الطعام.. السجن والجلد عقوبة لعاملة فلبينية في السعودية

قامت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في المملكة السعودية، بتأييد حكم بالسجن عامًا ونصف والجلد 300 مرة بحق عاملة منزلية.

وبحسب مصادر إعلامية سعودية محلية، فإن الحكم صدر في حق العاملة التي تحمل الجنسية الفلبينية بسبب قيامها بوضع كميات من “البول” في طعام وشراب مخدوميها.

وأشارت المصادر إلى أن الحكم القضائي شمل إبعاد العاملة المنزلية من المملكة، حال الانتهاء من محكوميتها، وعدم السماح لها بالدخول مرة أخرى إلى السعودية.

هذا واشتبه أفراد الأسرة التي تعمل لديهم الخادمة برائحة غريبة بالطعام الذي تعده، فسألوها عن مصدر الرائحة، لكنها نفت قطعيا علمها بالأمر، وأثارت تلك الرائحة قلق أفراد الأسرة، حتى عثروا على علبة بداخلها سائل أصفر يشبه “البول” كانت تخفيه.

وبعد مواجهة العاملة بالسائل، أقرت باحتوائه على كميات من بولها، وعلى إثر ذلك تم تقديم بلاغ ضدها لدى مركز الشرطة وأحيلت القضية للنيابة العامة.

وأثناء التحقيق اعترفت العاملة الفلبينية بأنها أكبَّت طوال عملها لدى الأسرة على وضع قطرات من بولها في الطعام والحساء والشاي، وذلك بسبب سوء المعاملة التي تتلقاها من الأسرة.