بعد وفاة امرأة.. النمسا توقف استخدام لقاح أسترازينيكا

السلطات النمساوية، اعلنت أمس الأحد، وقف استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركة أسترازينيكا، وذلك بعد وفاة امرأة تلقت جرعة من اللقاح.وفقا لرويترز.

وأفاد المكتب الفيدرالي للرعاية الصحية النمساوي “بي أيه أس جي” إنه تلقى تقريرين يتعلقان باحتمالية تأثر متلقين لجرعات اللقاح في مدينة زويتل.

وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 49 عاما، نتيجة لاضطرابات بتجلط الدم، بينما أصيبت امرأة عمرها 35 عاما بانسداد رئوي حاد ناتج عن تجلط الدم.

وأشار المكتب إلى أنه حتى الآن لا يوجد أي دليل أو علاقة سببية بين اللقاح، وما حصل من وفاة.

ونقلت وكالة رويترز عن صحف نمساوية محلية أن هاتين السيدتين يعملن ممرضتين في عيادة في مدينة زويتل.

ولم يظهر تجلط الدم من بين الآثار الجانبية التي أعلنت عنها أسترازينيكا، حيث يتم حاليا دراسة ما حصل لمعرفة الأسباب بشكل دقيق، ولكن كإجراء احتياطي تم وقف إعطاء جرعات من هذا اللقاح.

متحدث من شركة أسترازينيكا قال لوكالة رويترز إنه خلال الاختبارات السريرية لم يكن هناك أي تأثيرات سلبية خطيرة ترتبط باللقاح.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، الهيئة الناظمة لهذا القطاع في الاتحاد الأوروبي، قد أوصت بإعطاء جرعات أسترازينيكا للبالغين والمسنين من كل الفئات.

ولا يلقى لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا المستجد استحسانا في صفوف الرأي العام في كل من فرنسا والمانيا بسبب الآثار الجانبية غير المرغوب فيها وفعاليته التي هي موضع جدل.

وسجلت بعض الآثار الجانبية غير المرغوب فيها في بعض المستشفيات في فرنسا بين العاملين في المجال الصحي الذين تلقوا هذا اللقاح وظهرت عليهم أعراض الإنفلونزا.