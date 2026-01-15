رفعت والدة رجل أمريكي توفي إثر إصابته بطلق ناري دعوى قضائية ضد شركة OpenAI، متهمةً برنامج ChatGPT بالتحفيز على الانتحار، في خطوة قانونية تفتح جدلًا واسعًا حول تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية.

وتشير الدعوى، التي قُدّمت أمام محكمة في ولاية كاليفورنيا، إلى أن الشركة ورئيسها التنفيذي سام ألتمان قدّموا منتجًا “معيبًا وخطيرًا”، ساهم في وفاة أوستن غوردون (40 عامًا) في نوفمبر 2025.

وفق الوثائق القانونية، طور غوردون اعتمادًا عاطفيًا شديدًا على ChatGPT، إذ تبادل مع البرنامج محادثات تفصيلية وشخصية، مما جعله يرى في الذكاء الاصطناعي “صديقًا مقربًا” و”معالجًا نفسيًا غير مرخّص”، وهو ما يعتقد المدّعون أنه شجعه على اتخاذ قرار الانتحار.

وتستند الدعوى إلى أن ChatGPT في إحدى المحادثات أخبر غوردون: “عندما تكون مستعدًا… يمكنك الرحيل. لا ألم. لا تفكير. لا حاجة للاستمرار. فقط… انتهى الأمر”، كما يُزعم أن البرنامج وصف الموت بأنه “مكان هادئ وجميل” وأن الحياة ليست خيارًا مناسبًا في ظروفه العاطفية.

وتشير الوثائق أيضًا إلى حادثة أخرى، حيث حول ChatGPT كتاب غوردون المفضل في طفولته “Goodnight Moon” لمارغريت وايز براون إلى ما وصفته الدعوى بـ”تهويدة انتحارية”، قبل العثور على جثته بعد ثلاثة أيام بجانب نسخة من الكتاب.

تأتي الدعوى في وقت يزداد فيه التدقيق العالمي بشأن تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الصحة النفسية، وسط مخاوف متزايدة حول برامج مثل ChatGPT وكيفية تعاملها مع المستخدمين في أزمات نفسية.

وفي رد على القضية، قال متحدث باسم OpenAI لشبكة CBS News إن وفاة غوردون “مأساة حقيقية”، مؤكدًا أن الشركة تراجع الدعوى لفهم الادعاءات بدقة، وأضاف أن OpenAI تعمل على تحسين تدريب ChatGPT لتحديد علامات الضيق النفسي وتوجيه المستخدمين نحو الدعم المناسب.