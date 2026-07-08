بعد وفاته أثناء أداء مهمة أمنية.. الداخلية تنعى أحد منتسبيها

أقيمت اليوم الأربعاء مراسم تشييع جثمان شهيد الواجب مساعد ضابط أول حسن محمد المبروك، التابع لمركز شرطة الفرناج بمديرية أمن طرابلس، بعد وفاته أثناء تأدية مهامه الأمنية في سبيل حفظ الأمن ومكافحة الجريمة.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إن الفقيد قدم نموذجًا في العطاء والتفاني والإخلاص خلال أداء واجبه، مؤكدة أن تضحيات رجال الأمن ستبقى محل تقدير واعتزاز، وتجسد قيم الوفاء للوطن وخدمة المواطنين.

وتقدمت وزارة الداخلية بأحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنح أهله الصبر والسلوان.

وأكدت الوزارة أن أعضاء مديرية أمن تاجوراء تمكنوا من ضبط الجاني المتورط في الواقعة، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية الليبية التأكيد على دور منتسبيها في مواجهة الجريمة وحماية الأمن العام، مع التشديد على محاسبة المتورطين في الاعتداء على عناصر الأمن أثناء أداء مهامهم.