بعد وفاته المفاجئة.. ترامب يرشح شقيقة «غراهام» لشغل مقعده في الشيوخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أوصى حاكم ولاية كارولينا الجنوبية هنري ماكماستر بتعيين دارلين غراهام نوردون، شقيقة السيناتور الراحل ليندسي غراهام، لشغل مقعده مؤقتًا في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد وفاته المفاجئة.

وكتب ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”: “أوصيتُ الحاكم هنري ماكماستر بتعيين دارلين، شقيقة ليندسي غراهام الرائعة، سيناتورة مؤقتة عن ولاية كارولينا الجنوبية العظيمة”.

وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “سيكون هذا تكريمًا رائعًا لليندسي الذي أحبها حبًا جمًا”.

وبموجب قانون ولاية كارولينا الجنوبية، يملك الحاكم هنري ماكماستر صلاحية تعيين بديل مؤقت لشغل المقعد الشاغر في مجلس الشيوخ، إلا أن وفاة غراهام، الذي كان يستعد لخوض انتخابات إعادة انتخاب هذا العام، ستؤدي إلى بدء إجراءات انتخابية لاختيار خلف دائم خلال اقتراع نوفمبر.

وكانت علاقة السيناتور الراحل ليندسي غراهام بشقيقته دارلين غراهام نوردون وثيقة للغاية، إذ أصبح وصيًا قانونيًا عليها عندما كان في أوائل العشرينات من عمره بعد وفاة والديهما خلال فترة زمنية لم تتجاوز 15 شهرًا.

وتوفي السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام إثر وعكة صحية مفاجئة مساء السبت 12 يونيو 2026.

وأوضح بيان صادر عن مدير الاتصالات الخاص بالسيناتور الراحل أن سبب الوفاة يعود إلى تسلخ الشريان الأبهر (الأورطي) الناتج عن مرض تصلب الشرايين، وفق النتائج الأولية الصادرة عن مكتب الطب الشرعي في واشنطن العاصمة.

وأشار البيان إلى أن شهادة الوفاة ستظل قيد الانتظار لحين استكمال الفحوصات السمية والمجهرية، قبل تحديثها وتحديد سبب الوفاة وتصنيفها النهائي.

وانتُخب ليندسي غراهام عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي عام 2002، وكان يسعى للفوز بولاية خامسة في المجلس، حيث أصبح من أبرز الشخصيات الجمهورية المؤثرة في ملفات السياسة الخارجية والدفاع.

وكان غراهام من أشد المنتقدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الرئاسية عام 2015 عن الحزب الجمهوري، قبل أن يتحول لاحقًا إلى حليف سياسي مقرب منه خلال ولايته الأولى.

وتفتح وفاة غراهام مرحلة سياسية جديدة في كارولينا الجنوبية، مع إجراءات لاختيار عضو مؤقت لشغل المقعد، إلى جانب انتخابات خاصة لاختيار عضو جديد يكمل الفترة المتبقية في مجلس الشيوخ.