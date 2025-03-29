بعد وقوع الزلزال.. ليبيا تتضامن مع ميانمار وتايلاند

اعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية اتحاد ميانمار ومملكة تايلاند في ضحايا الزلزال الذي ضرب الدولتين، وأسفر عن وقوع مئات الضحايا والإصابات.

وتقدمت الوزارة “بتضامنها الكامل مع حكومتي وشعبي الدولتين متمنية الشفاء العاجل للمصابين والسلامة للجميع”.

وأمس، “وقع زلزال بقوة 7.7 درجة في ميانمار، شعرت به خمس دول مجاورة، بما في ذلك تايلاندن وتسبب الزلزال الحالي بانهيار جسر حيوي بين مدينتي ساجاينغ وماندالاي شمال غرب البلاد ودمر عددا من المباني الشاهقة، وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 1002 قتيلا”.